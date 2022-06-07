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УЄФА реформував календар Ліги чемпіонів: що змінилося

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Ньйон, Вівторок 07 червня 2022 17:32
УЄФА реформував календар Ліги чемпіонів: що змінилося Фото: Мадридський "Реал" – переможець Ліги чемпіонів 2021/22 (twitter.com/ChampionsLeague)
Автор: Антон Федорців

Союз європейських футбольних асоціацій змінив звичний календар Ліги чемпіонів на прийдешній сезон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

УЄФА відмовився від матчів групового етапу наприкінці осені та в перший місяць зими. Цьогоріч основна сітка змагань триватиме з 6 вересня по 2 листопада.

Ліга чемпіонів 2022/23 візьме старт 24 червня з попереднього кваліфікаційного раунду. Естонська "Левадія" на цьому етапі зустрінеться з ісландським "Вікінгуром", а сан-маринська "Ла Фіоріта" – з андоррським "Інтер Ескальдесом". Переможці обох матчів поборються за путівку в 1-й раунд кваліфікації.

Дати Ліги чемпіонів 2022/23:

1-й кваліфікаційний раунд – 5-6 липня і 12-13 липня

2-й кваліфікаційний раунд – 19-20 липня і 26-27 липня

3-й кваліфікаційний раунд – 2-3 серпня і 9 серпня

плей-офф кваліфікації – 16-17 серпня і 23-24 серпня

1-й тур групового етапу – 6-7 вересня

2-й тур групового етапу – 13-14 вересня

3-й тур групового етапу – 4-5 жовтня

4-й тур групового етапу – 11-12 жовтня

5-й тур групового етапу – 25-26 жовтня

6-й тур групового етапу – 1-2 листопада

Натомість плей-офф турніру календарних змін не зазнав і традиційно відбудеться в лютому-травні наступного року. Зміни в календарі групового етапу Ліги чемпіонів пов'язані з ЧС-2022 – Мундіаль в Катарі пройде 21 листопада-18 грудня.

До слова, провідні букмекери визначили коефіцієнти на матч Ліги націй між Ірландією та Україною.

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