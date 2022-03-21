УЕФА разрешил участникам еврокубков дозаявить игроков из УПЛ

Союз европейских футбольных ассоциаций разрешил клубам-участникам Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций добавить в заявку игроков из чемпионата Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
Исполком УЕФА внес изменения в регламент трех турниров. Клубы получили право зарегистрировать двух новых игроков до 1 апреля.
Нововведения стали реакцией союза ассоциаций на войну России против Украины. Вызванная ею неопределенность вынудила УЕФА пойти на уступки игрокам, выступавшим в украинском и российском чемпионатах.
"Чтобы иметь право участвовать в вышеупомянутых соревнованиях УЕФА любой новый игрок, среди прочего, должен быть зарегистрирован в национальной ассоциации как игрок конкретного клуба в соответствии с правилами ассоциаций и правил ФИФА", – говорится в заявлении.
К слову, Лозанский арбитраж в очередной раз отклонил апелляцию России на дисквалификацию из плей-офф квалификации к ЧМ-2022.
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