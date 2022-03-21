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Спортивный арбитражный суд снова отказал России в переносе плей-офф квалификации к ЧМ-2022

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Лозанна, Понедельник 21 марта 2022 18:56
Спортивный арбитражный суд снова отказал России в переносе плей-офф квалификации к ЧМ-2022 Фото: Сборная России (twitter.com/TeamRussia)
Автор: Антон Федорцив

В швейцарской Лозанне Спортивный арбитражный суд (CAS) в очередной раз отклонил просьбу Российского футбольного союза о переносе матчей отбора в Мундиаль в Катаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

"21 марта CAS принял решение отказать в удовлетворении ходатайства РФС о принятии обеспечительных мер в виде переноса стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира в Катаре на более поздний срок. Таким образом, CAS отказал в удовлетворении всех ходатайств, заявлявшихся РФС", – говорится в сообщении.

Российские функционеры пытались получить запрет на дисквалификацию для УЕФА и ФИФА, пока будут рассматривать апелляции. Этот запрет был введен 28 февраля обеими организациями после вторжения РФ в Украину.

Итак, сборная России окончательно упустила шансы пробиться на Мундиаль-2022. Таким образом, сборная Польши – соперник россиян по результатам жеребьевки – автоматически выходит в финал плей-офф.

К слову, дочернее предприятие "Газпрома" в шаге от национализации правительством Великобритании.

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