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УЕФА разрешил болельщикам команд-гостей посещать матчи

Автор: Дмитрий Левицкий

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил запрет на посещение болельщиками команд-гостей матчей. Запрет касался матчей еврокубков и национальных сборных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на организацию "Футбольные болельщики Европы".

Как заявляет организация, со следующей недели болельщики команд, которые играют на выезде, смогут посещать матчи еврокубков и сборных, но при условии соблюдения ограничений и требований карантина, которые введены местными властями.

На следующей неделе должны начаться групповые этапы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

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