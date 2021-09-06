УЕФА разрешил болельщикам команд-гостей посещать матчи

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил запрет на посещение болельщиками команд-гостей матчей. Запрет касался матчей еврокубков и национальных сборных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на организацию "Футбольные болельщики Европы".
Как заявляет организация, со следующей недели болельщики команд, которые играют на выезде, смогут посещать матчи еврокубков и сборных, но при условии соблюдения ограничений и требований карантина, которые введены местными властями.
На следующей неделе должны начаться групповые этапы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.