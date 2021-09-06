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УЄФА дозволив уболівальникам команд-гостей відвідувати матчі

Автор: Дмитро Левицький

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) скасувала заборону на відвідування уболівальниками команд-гостей матчів. Заборона стосувалася матчів єврокубків та національних збірних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на організацію "Футбольні уболівальники Європи".

Як заявляє організація, з наступного тижня уболівальники команд, які грають на виїзді, зможуть відвідувати матчі єврокубків та збірних, але за умови дотримання обмежень та вимог карантину, які введені місцевою владою.

Наступного тижня мають початися групові етапи Ліги чемпіонів, Ліги Європи, а також Ліги конференцій.

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