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УЕФА рассматривает перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга, – СМИ

Автор: Андрей Вырва

Финал Лиги чемпионов должен состояться в Санкт-Петербурге, но продолжительная агрессия России против Украины может заставить УЕФА перенести игру на "Уэмбли".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mirror.

Финал пройдет в Санкт-Петербурге 29 мая.

Но в УЕФА возникли серьезные сомнения в том, что это происходит на "Газпром-Арене" из-за украинского кризиса, который может привести к вторжению России в соседнюю страну.

Если это произойдет, руководящему органу европейского футбола не останется иного выбора, кроме как отказаться от первоначального плана и придумать альтернативное место проведения.

И "Уэмбли" будет одним из стадионов, которые считаются возможной альтернативой для проведения финала, не в последнюю очередь, если игра окажется полностью английской.

Считается, что организация финала Лиги чемпионов стоит городу-хозяину более 60 миллионов фунтов стерлингов.

УЕФА внимательно следит за украинским кризисом, чтобы в случае необходимости разработать план действий в чрезвычайных ситуациях.

Финал прошлого сезона был перенесен из Стамбула в Порту за три недели до игры, после того, как турецкий город был внесен в красный список Covid-19.

Напомним, что УПЛ утвердило дату и час проведения матчей двух туров чемпионата.

Добавим, что можно прочесть анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Вильярреал" – "Ювентус".

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