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УЕФА продлил дисквалификацию России в еврокубках на новый сезон

Фото: Московские "Спартак" и ЦСКА в еврокубках не сыграют (spartak.com)
Автор: Антон Федорцив

Союз европейских футбольных ассоциаций решил не допускать российские клубы к участию в турнирах под своей эгидой и в сезоне 2022/23. Под санкции также попали сборные команды разных категорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Исполком УЕФА принял ряд решений относительно Российского футбольного союза. Запрет на участие в международных турнирах для тамошних команд продлен.

Сборная России не сыграет в Лиге наций 2022/23, что стартует в июне. Женская же национальная команда лишена места на Евро-2022 (ее заменит Португалия) и не будет играть в квалификации к ЧМ-2023 (результаты предыдущих матчей аннулируют). Такая же ситуация и у молодежной сборной России – отбор на чемпионат Европы она не завершит.

Главная интрига была по поводу участия российских клубов в еврокубках в сезоне 2022/23. Лучшие команды чемпионата России в итоге не сыграют в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, Женской Лиге чемпионов и Юношеской лиге УЕФА.

К слову, УАФ утвердила решение клубов Премьер-лиги о досрочном завершении сезона.

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