УАФ утвердила решение о досрочном завершении текущего сезона УПЛ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УАФ .

“Рассмотрев протокол № 141 от 26.04.2022 общего собрания участников УПЛ, Исполком УАФ утвердил решение о досрочном завершении соревнований УПЛ сезона-2021/2022, о чем администрация УАФ уведомит УЕФА”, - рассказали в УАФ.

Стоит заметить, что места футбольных команд в таблице были утверждены по состоянию на 24 февраля.

Также на состоявшемся собрании исполком утвердил календари мужских и женских международных мероприятий с учетом изменений, в частности, перенесением ФИФА и УЕФА дат проведения официальных матчей и соревнований с участием сборных команд Украины.