УЕФА посмертно наградил орденом украинского тренера Кучеревского

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наградил орденом "За заслуги" украинского тренера Евгения Кучеревского, трагически погибшего 26 августа 2006 года. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.
Награду внучке тренера Юлии лично вручил президент УЕФА Александер Чеферин.
Орден УЕФА "За заслуги" основан в 1998 году для награждения лиц, внесших весомый вклад в развитие европейского футбола.
Ранее единственным обладателем ордена среди украинцев был Валерий Лобановский, ему вручили награду в 2003 году также посмертно.