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УЄФА посмертно нагородив орденом українського тренера Кучеревського

НовиниСпорт    30.05.2018 - 17:30
Фото: вручення нагороди внучці тренера (ffu.ua)
Фото: вручення нагороди внучці тренера (ffu.ua)

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Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) нагородив орденом "За заслуги" українського тренера Євгена Кучеревського, трагічно загинув 26 серпня 2006 року. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Нагороду внучці тренера Юлії особисто вручив президент УЄФА Александер Чеферін.

Орден УЄФА "За заслуги" заснований в 1998 році для нагородження осіб, які зробили вагомий внесок в розвиток європейського футболу.

Раніше єдиним володарем ордена серед українців був Валерій Лобановський, йому вручили нагороду в 2003 році також посмертно.

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Теги публікації: УЕФА, орден, тренер  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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