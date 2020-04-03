УЕФА не поддерживает досрочное завершение чемпионата Бельгии

В УЕФА не слишком довольны решением досрочно завершить чемпионат Бельгии из-за пандемии коронавируса, а не ждать возможности его доиграть. Об этом сообщает voetbalnieuws.be.

У организации была идея совместной борьбы с кризисом и одновременного завершения чемпионатов.

"У нас была идея гармоничного завершения всех турниров, чтобы лиги возобновили свои чемпионаты и завершили их летом по спортивному принципу", - гласит заявление УЕФА.

Ожидается, что примеру Бельгии последуют другие чемпионаты среднего уровня, тогда как ведущие лиги, учитывая большие телевизионные контракты и высокие зарплаты игроков, будут делать все, чтобы закончить сезон.

Отметим, чемпионский титул получит "Брюгге", который уверенно лидировал в таблице.

Напомним, согласно плану УЕФА, европейские футбольные чемпионаты планируют доиграть до середины лета - 15 июля. А завершить футбольный сезон 2019/20 рассчитывают в августе.

Из-за угрозы распространения коронавируса приостановлены национальные чемпионаты во всех европейских странах кроме Беларуси. Первенства планировали завершить до 30 июня.