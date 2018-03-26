УЕФА планирует изменить схему выплаты призовых в Лиге чемпионов

Участники турнира будут получать призовые за прошлые результаты

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует изменить схему выплаты призовых клубам-участникам Лиги чемпионов. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Как отмечается в материале, при определении суммы вознаграждения будут учитываться еще достижения команды в прошлых розыгрышах турнира. Сумма призовых будет складываться из четырех составляющих, одна из которых - 30% - так называемые "исторические результаты".

Издание утверждает, что будет сформирован рейтинг команд, в котором с разным весом будут учтены результаты выступления команды в турнире за всю его историю. Ожидается, что определенная доля призовых будет распределяться в соответствии с этим рейтингом.

Кроме того, подчеркивается, что общий призовой фонд турнира увеличится до 1,9 млрд евро.