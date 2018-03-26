УЄФА планує змінити схему виплати призових в Лізі чемпіонів

Учасники турніру будуть отримувати призові за попередні результати

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) планує змінити схему виплати призових клубам-учасникам Ліги чемпіонів. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Як зазначається в матеріалі, при визначенні суми винагороди будуть враховуватися ще досягнення команди в минулих розіграшах турніру. Сума призових буде складатися з чотирьох складових, одна з яких - 30% - так звані "історичні результати".

Видання стверджує, що буде сформований рейтинг команд, в якому з різною вагою будуть враховані результати виступу команди в турнірі за всю його історію. Очікується, що певна частка призових буде розподілятися відповідно до цього рейтингом.

Крім того, підкреслюється, що загальний призовий фонд турніру збільшиться до 1,9 млрд євро.