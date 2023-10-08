УЄФА перенесла матчі всіх футбольних збірних Ізраїлю, - заява організації

На сайті організації зазначено, що жовтневі матчі збірні Ізраїлю не зможуть провести за розкладом через порушення безпеки.

Під перенесення потрапили:

матчі відбору до Євро 2024 року основної чоловічої збірної країни;

матчі кваліфікації Чемпіонату Європи до 19 років;

кваліфікація на Чемпіонат Європи до 17 років

За розкладом, домашній матч збірної Ізраїлю зі Швейцарією було заплановано на 12 жовтня. Під питанням проведення матчу "Косово – Ізраїль", який заплановано на 15 жовтня.

"УЄФА продовжить уважно стежити за ситуацією і підтримуватиме контакт із усіма залученими командами, перш ніж приймати рішення про нові дати та потенційні зміни в інших майбутніх матчах", - сказали в асоціації.

Ситуація в Ізраїлі

Станом на вечір 8 жовтня кількість жертв нападу ХАМАС на Ізраїль перевищила 700 людей. Збройні сили Ізраїлю продовжують боротьбу з бойовиками та звільняють населені пункти.

На кордоні Ізраїлю та Сектору Газа знайшли тіла 260 загиблих людей . Там відбувався фестиваль на честь єврейського свята. Бойовики жорстоко поводилися з людьми.