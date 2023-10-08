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УЕФА перенесла матчи всех футбольных сборных Израиля, - заявление организации

Фото: УЕФА перенес матчи футбольных сборных Израиля (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Октябрьские матчи футбольных сборных Израиля перенесены. Это связано с нарушением безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление UEFA.

На сайте организации указано, что октябрьские матчи сборные Израиля не смогут провести по расписанию из-за нарушения безопасности.

Под перенос попали:

  • матчи отбора к Евро 2024 основной мужской сборной страны;
  • матчи квалификации Чемпионата Европы до 19 лет;
  • квалификация на Чемпионат Европы до 17 лет 

По расписанию, домашний матч сборной Израиля со Швейцарией был запланирован на 12 октября. Под вопросом проведение матча "Косово - Израиль", который запланирован на 15 октября.

"УЕФА продолжит внимательно следить за ситуацией и будет поддерживать контакт со всеми вовлеченными командами, прежде чем принимать решения о новых датах и потенциальных изменениях в других предстоящих матчах", - сказали в ассоциации.

Обстановка в Израиле

По состоянию на вечер 8 октября, количество жертв нападения ХАМАС на Израиль превысило 700 человек. Вооруженные силы Израиля продолжают борьбу с боевиками и освобождают населенные пункты.

На границе Израиля и Сектора Газа нашли тела 260 погибших людей. Там проходил фестиваль в честь еврейского праздника. Боевики жестоко обращались с людьми.

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ШвейцарияИзраильКосовоУЕФАФутбол