УЕФА передал в арбитражную палату дело "Милана"

Следственная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов передала дело футбольного клуба "Милана" в арбитражную палату. Об этом сообщается на сайте организации.

Это связано с тем, что клуб не выполнил требования по безубыточности в контрольный период, который оценивался в сезоне 2018/19 и затрагивал отчетные периоды, завершившиеся в 2016, 2017 и 2018 годах.

Передача дела не связана c решением арбитражной палаты от декабря 2018 года. Оно касается предыдущего контрольного периода, который затрагивал отчетные периоды, завершившиеся в 2015, 2016 и 2017. Апелляцию на то решение сейчас рассматривает САС.

Ранее "Милан" уже был отстранен от участия в еврокубках из-за нарушения принципа финансового fair play в июне 2018 года, однако итальянский клуб обжаловал вердикт УЕФА в CAS и добился права сыграть в текущем сезоне в Лиге Европы, а УЕФА отправил дело на новое рассмотрение.