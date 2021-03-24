УЕФА отменит принцип финансового fair play для клубов, введут новые правила контроля

25 марта состоится онлайн-совещание при участии клубов и футбольных ассоциаций, на котором обсудят варианты замены действующих норм fair play.

Вместо него предлагается ввести более либеральную систему контроля за финансовыми операциями клубов, которая даст больше свободы. Вполне возможно, что в новый формат включат нормы вроде "потолка зарплат" для клубов. Также могут смягчить спортивные санкции против команд и ужесточить экономические.

Напомним, что действующая система финансового fair play действует с 2011 года и предусматривает контроль за расходами и доходами клубов. Расходы не должны существенно превышать заявленные доходы в бюджет, в противном случае против клубов вводятся ограничения в виде штрафов или же исключения из еврокубков на определенный срок.

По факту, ряд клубов, особенно с капиталом из стран Ближнего Востока, обходили установленные правила и в существенном количестве продолжали хорошо финансировать купленные в Европе клубы. Среди них "Манчестер Сити", которому удалось избежать исключения из Лиги чемпионов, и "ПСЖ".