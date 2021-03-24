УЕФА отменит принцип финансового fair play для клубов, введут новые правила контроля
УЕФА планирует отменить правила финансового fair play для европейских клубов. Хотят ввести новую систему контроля финансового положения.
Об этом сообщает итальянское издание Gazzetta dello Sport.
25 марта состоится онлайн-совещание при участии клубов и футбольных ассоциаций, на котором обсудят варианты замены действующих норм fair play.
Вместо него предлагается ввести более либеральную систему контроля за финансовыми операциями клубов, которая даст больше свободы. Вполне возможно, что в новый формат включат нормы вроде "потолка зарплат" для клубов. Также могут смягчить спортивные санкции против команд и ужесточить экономические.
Напомним, что действующая система финансового fair play действует с 2011 года и предусматривает контроль за расходами и доходами клубов. Расходы не должны существенно превышать заявленные доходы в бюджет, в противном случае против клубов вводятся ограничения в виде штрафов или же исключения из еврокубков на определенный срок.
По факту, ряд клубов, особенно с капиталом из стран Ближнего Востока, обходили установленные правила и в существенном количестве продолжали хорошо финансировать купленные в Европе клубы. Среди них "Манчестер Сити", которому удалось избежать исключения из Лиги чемпионов, и "ПСЖ".
Напомним, на прошлой неделе Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) отклонил апелляцию Украинской ассоциации футбола на техническое поражение сборной по футболу в матче Лиги наций против Швейцарии. В ноябре 2020 года Украине присудили техническое поражение, поскольку после случает COVID вся делегация была помещена на карантин.