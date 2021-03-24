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УЄФА скасує принцип фінансового fair play для клубів, введуть нові правила контролю

Новость на русском → Женева, Середа 24 березня 2021 17:01
УЄФА скасує принцип фінансового fair play для клубів, введуть нові правила контролю Фото: Олександер Чеферін (uefa.com)
Автор: Роман Тверденко

УЄФА планує скасувати правила фінансового fair play для європейських клубів. Хочуть ввести нову систему контролю фінансового становища.

Про це повідомляє італійське видання Gazzetta dello Sport.

25 березня відбудеться онлайн-нарада за участю клубів і футбольних асоціацій, на якому обговорять варіанти заміни діючих норм fair play.

Замість нього пропонується ввести більш ліберальну систему контролю за фінансовими операціями клубів, яка дасть більше свободи. Цілком можливо, що в новий формат включать норми кшталт "стелі зарплат" для клубів. Також можуть пом'якшити спортивні санкції проти команд і посилити економічні.

Нагадаємо, що чинна система фінансового fair play діє з 2011 року і передбачає контроль за витратами та доходами клубів. Витрати не повинні істотно перевищувати заявлені доходи в бюджет, в іншому випадку проти клубів вводяться обмеження у вигляді штрафів або ж виключення з єврокубків на певний строк.

За фактом, ряд клубів, особливо з капіталом з країн Близького Сходу, обходили встановлені правила і в значній кількості продовжували добре фінансувати куплені в Європі клуби. Серед них "Манчестер Сіті", якому вдалося уникнути виключення з Ліги чемпіонів, і "ПСЖ".

Нагадаємо, минулого тижня Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) відхилив апеляцію Української асоціації футболу на технічну поразку збірної з футболу в матчі Ліги націй проти Швейцарії. У листопаді 2020 року Україні присудили технічну поразку, оскільки після випадку COVID вся делегація була поміщена на карантин.

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