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УЕФА может отменить правило выездного гола, - The Times

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Порту, Четверг 27 мая 2021 11:32
УЕФА может отменить правило выездного гола, - The Times Фото: решение об отмене правила выездного гола может быть принято 28 мая (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

УЕФА рассматривает возможность отмены правила выездного гола в европейских турнирах. Такое решение может быть принято завтра, 28 мая, на заседании комитета Ассоциации по клубным соревнованиям в Порту.

Об этом сообщает The Times.

Правило выездного гола используется в европейских соревнованиях с 1965 года. Согласно правилу, в случае ничьи в двухматчевом противостоянии между клубами, дальше проходит та команда, которая забила большее количество голов на выезде.

В футбольных кругах и среди болельщиков уже давно бытует мнение, что такое правило устарело и его нужно отменить.

Напомним, в ФИФА еще в феврале прошлого год выступили с предложением об отмене правила выездного гола. По словам нынешнего руководителя ФИФА по глобальному развитию футбола, а в прошлом тренера "Арсенала" Арсена Венгера, пропущенный от выездной команды гол - это огромная помеха, если проводишь первый матч дома.

Отметим, в этом розыгрыше Лиги чемпионов от этого правила пострадал итальянский "Ювентус". Туринцы уступили в первом матче "Порту" 1:2, но в домашних стенах смогли выиграть в основное время с аналогичным счетом и перевести матч в овертайм. Под конец второго экстратайма "Юве" и "Порту" обменялись голами, а по сумме двух матчей счет в противостоянии стал 4:4. Но благодаря большему числу голов на выезде в четвертьфинал ЛЧ.

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