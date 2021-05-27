УЕФА может отменить правило выездного гола, - The Times
УЕФА рассматривает возможность отмены правила выездного гола в европейских турнирах. Такое решение может быть принято завтра, 28 мая, на заседании комитета Ассоциации по клубным соревнованиям в Порту.
Об этом сообщает The Times.
Правило выездного гола используется в европейских соревнованиях с 1965 года. Согласно правилу, в случае ничьи в двухматчевом противостоянии между клубами, дальше проходит та команда, которая забила большее количество голов на выезде.
В футбольных кругах и среди болельщиков уже давно бытует мнение, что такое правило устарело и его нужно отменить.
Напомним, в ФИФА еще в феврале прошлого год выступили с предложением об отмене правила выездного гола. По словам нынешнего руководителя ФИФА по глобальному развитию футбола, а в прошлом тренера "Арсенала" Арсена Венгера, пропущенный от выездной команды гол - это огромная помеха, если проводишь первый матч дома.
Отметим, в этом розыгрыше Лиги чемпионов от этого правила пострадал итальянский "Ювентус". Туринцы уступили в первом матче "Порту" 1:2, но в домашних стенах смогли выиграть в основное время с аналогичным счетом и перевести матч в овертайм. Под конец второго экстратайма "Юве" и "Порту" обменялись голами, а по сумме двух матчей счет в противостоянии стал 4:4. Но благодаря большему числу голов на выезде в четвертьфинал ЛЧ.