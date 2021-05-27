УЄФА може скасувати правило виїзного голу, - The Times

УЄФА розглядає можливість скасування правила виїзного голу в європейських турнірах. Таке рішення може бути прийнято завтра, 28 травня, на засіданні комітету асоціації з клубних змагань в Порту.

Правило виїзного голу використовується в європейських змаганнях з 1965 року. Згідно з правилом, у разі нічиї в двоматчевому протистоянні між клубами, далі проходить та команда, яка забила більшу кількість голів На виїзді.

У футбольних колах і серед уболівальників вже давно існує думка, що таке правило застаріло і його потрібно скасувати.