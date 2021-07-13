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УЕФА открыл дисциплинарное дело против сборной Англии

Автор: Дмитрий Левицкий

УЕФА открыл дисциплинарное дело против сборной Англии после финального матча Евро-2020, который проходил на стадионе Уэмбли в Лондоне. Дело касается поведения английских болельщиков во время матча.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление УЕФА.

Дело было открыто по следующим обвинениям:

  • вторжение английских болельщиков на футбольное поле;
  • бросание различных предметов болельщиками;
  • препятствия со стороны английских болельщиков во время исполнения государственного гимна;
  • зажигание файеров английскими болельщиками.

Дело будет рассматривать дисциплинарный комитет УЕФА. Уже был назначен инспектор УЕФА, который будет расследовать события с участием английских болельщиков, которые состоялись на стадионе и за его пределами.

Напомним, до этого Футбольную ассоциацию Англии оштрафовали за поведение болельщиков в матче с Данией.

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