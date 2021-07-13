УЕФА открыл дисциплинарное дело против сборной Англии после финального матча Евро-2020, который проходил на стадионе Уэмбли в Лондоне. Дело касается поведения английских болельщиков во время матча.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление УЕФА.
Дело было открыто по следующим обвинениям:
Дело будет рассматривать дисциплинарный комитет УЕФА. Уже был назначен инспектор УЕФА, который будет расследовать события с участием английских болельщиков, которые состоялись на стадионе и за его пределами.
Напомним, до этого Футбольную ассоциацию Англии оштрафовали за поведение болельщиков в матче с Данией.