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Футбольную ассоциацию Англии оштрафовали за поведение болельщиков в матче с Данией

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Лондон, Суббота 10 июля 2021 21:32
Футбольную ассоциацию Англии оштрафовали за поведение болельщиков в матче с Данией Фото: сборная Англии праздновала победу при 66 тысячах зрителей на Уэмбли (uefa.com)
Автор: Роман Тверденко

Футбольная ассоциация Англии оштрафована за поведение болельщиков в матче против Дании в полуфинале Евро-2020. Англичане должны заплатить 30 тысяч евро.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Английские болельщики светили лазером во вратаря сборной Дании Каспера Шмайхеля перед ударом Харри Кейна с пенальти в экстра-тайме.

Попало под наказание и поведение болельщиков Англии во время исполнения гимна Дании, когда по всему стадиону происходило освистывание соперника и гимна.

Кроме этого, на матче болельщики использовали пиротехнику, что запрещено правилами УЕФА.

Англия обыграла 2:1 Данию и в воскресенье, 11 июля, сыграет против Италии в финале Евро-2020.

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