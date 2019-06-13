УЕФА открыл дело из-за поведения болельщиков на матче Украина - Сербия

Фото: Украина - Сербия (ffu.ua)

Дело будет рассмотрено 18 июля

Дисциплинарный комитет УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам отборочного матча Евро-2020 Украина - Сербия, который состоялся 7 июля на "Арене Львов". Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Расследование будет проведено относительно поведения болельщиков хозяев. Украинская сторона обвиняется по четырем статьям: использование на стадионе пиротехники, бросании предметов на поле, блокировке лестничных проходов, а также плохое освещение арены.

Дело будет рассмотрено 18 июля.

Напомним, матч Украина победила Сербию с разгромным счетом 5:0. Через три дня июня на "Арене-Львов" состоялся матч Украина - Люксембург, в котором хозяева одержали минимальную победу.