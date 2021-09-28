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УЕФА отказался от претензий к трем клубам Суперлиги

Автор: Мария Кучерявец

В УЕФА заявили об отмене судебных исков против трех клубов, которые продолжают выступать в Суперлиге Европы. Речь идет о "Барселоне","Ювентусе" и "Реал Мадрид".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз УЕФА.

Так, апелляционный орган организации объявил судебные разбирательства недействительными,"как если бы они никогда и не начинались".

В то же время не исключается возможность того, что Союз европейских футбольных ассоциаций в дальнейшем возобновит процесс.

По информации СМИ, такое решение было принято после того, как на прошлой неделе испанский судья дал УЕФА пять дней, чтобы подтвердить, что она будет соблюдать решение суда и не будет наказывать команды за участие в Суперлиге, поскольку им грозил запрет на участие в Лиге чемпионов.

В свою очередь в УЕФА заявили, что свяжутся с девятью клубами, которые принимали участие в попытке отрыва - Арсеналом", "Челси", "Ливерпулем", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Атлетико", "Миланом" и "Интером", чтобы сообщить о том, что им не нужно будет платить штрафы, наложенные на них за попытку создать лигу.

Напомним, в апреле несколько европейских клубов объявили о создании нового континентального чемпионата - Суперлиги.

Добавим, что под давлением болельщиков и УЕФА, проект был свернут, а в отношении клубов-основателей Суперлиги были возбуждены дисциплинарные дела, которые затем приостановили через возможную судебную тяжбу.

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УЕФА