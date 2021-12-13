УЄФА провела повторне жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Усі результати
Фото: стали відомі результати нового жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ (GettyImages)
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) опублікував результати нового жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Попередні були скасовані через технічну помилку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт УЄФА.
В ході нового жеребкування сформувалися наступні пари:
- "Зальцбург" (Австрія) - "Баварія "(Німеччина);
- "Спортінг "(Португалія) - "Манчестер Сіті" (Англія);
- "Бенфіка "(Португалія) - "Аякс" (Нідерланди);
- "Челсі "(Англія) - "Лілль" (Франція);
- "Атлетіко "(Іспанія) - "Манчестер Юнайтед" (Англія);
- "Вільярреал "(Іспанія) - "Ювентус" (Італія);
- "Інтер "(Італія) - "Ліверпуль" (Англія);
- "ПСЖ "(Франція) - "Реал" (Іспанія).
Перші матчі 1/8 фіналу заплановані на 15-16 та 22-23 лютого, ігри у відповідь пройдуть 8-9 та 15-16 березня. Відсіяні команди матчі-відповіді проведуть вдома.