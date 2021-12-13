ru ua
Пн, 13 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

УЄФА провела повторне жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Усі результати

Новость на русском →
Ньон, Понеділок 13 грудня 2021 16:34
УЄФА провела повторне жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Усі результати Фото: стали відомі результати нового жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) опублікував результати нового жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Попередні були скасовані через технічну помилку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт УЄФА.

В ході нового жеребкування сформувалися наступні пари:

  • "Зальцбург" (Австрія) - "Баварія "(Німеччина);
  • "Спортінг "(Португалія) - "Манчестер Сіті" (Англія);
  • "Бенфіка "(Португалія) - "Аякс" (Нідерланди);
  • "Челсі "(Англія) - "Лілль" (Франція);
  • "Атлетіко "(Іспанія) - "Манчестер Юнайтед" (Англія);
  • "Вільярреал "(Іспанія) - "Ювентус" (Італія);
  • "Інтер "(Італія) - "Ліверпуль" (Англія);
  • "ПСЖ "(Франція) - "Реал" (Іспанія).

Перші матчі 1/8 фіналу заплановані на 15-16 та 22-23 лютого, ігри у відповідь пройдуть 8-9 та 15-16 березня. Відсіяні команди матчі-відповіді проведуть вдома.

Нагадаємо, раніше УЄФА оголосив недійсні результати жеребкування матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Читайте РБК-Україна в Google News
УЕФА
NEWS
Тисяча за вакцинацію. В "Дії" вже можна подати заявку: інструкція
Тисяча за вакцинацію. В "Дії" вже можна подати заявку: інструкція
DAILY
Ціни продовжать зростати. Що впливатиме на інфляцію в Україні в 2022 році
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ціни продовжать зростати. Що впливатиме на інфляцію в Україні в 2022 році