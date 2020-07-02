УЕФА опубликовал расписание матчей Лиги чемпионов следующего сезона

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал расписание Лиги чемпионов на сезон-2020/21. Турнир сдвинули из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщается на сайте организации.

Квалификационные раунды турнира начнутся 8 августа, а групповой этап - 20 октября. Первый тур продлится с 20 по 21 октября, второй - 27-28 октября, третий запланирован на 3-4 ноября, четвертый - на 24-25 ноября, пятый - на 1-2 декабря, шестой - 8-9 декабря.

Матчи 1/8 финала пройдут 16 февраля и 17 марта следующего года, четвертьфиналы состоятся 6-7 и 13-14 апреля, полуфиналы - 27-28 апреля и 4-5 мая. Финал турнира запланирован на 29 мая в Стамбуле.

Напомним, в столице Португалии будет доигран нынешний сезон Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что УЕФА не намерен переносить из Лиссабона главный клубный турнир несмотря на новую вспышку коронавирусной инфекции.