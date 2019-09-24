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УЄФА визначив господарів трьох фіналів Ліги чемпіонів

Новини » Спорт    24.09.2019 - 20:57
УЄФА визначив господарів трьох фіналів Ліги чемпіонів

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Під час засідання виконавчого комітету Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) були визначені господарі фіналів Ліги чемпіонів 2021, 2022 і 2023 років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення виконкому.

За два роки вирішальний матч головного єврокубкового турніру прийме російський Санкт-Петербург, за рік після цього поєдинок відбудеться у Мюнхені на "Альянц-Арені", а потім - "Уемблі", що буде приурочено до сторічного ювілею відкриття старого стадіону.

Також на засіданні МІСТО був обраний місцем проведенням фіналу Ліги Європи УЄФА 2021 року.

фінальної частини футзального Євро-2022 та фінальних стадій юнацьких турнірів 2021-го та 2022 років.

Нагадаємо, фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА 2020 року відбудеться на Олімпійському стадіоні Ататюрка в Стамбулі.

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