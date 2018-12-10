УЄФА оприлюднив список з 50 претендентів на потрапляння в збірну року

Фото: претенденти на потрапляння в збірну року (uefa.com)

Всього було номіновано 50 футболістів

УЄФА запустив голосування за потрапляння до символічної команду року, в якому беруть участь 50 футболістів. Про це повідомляється на офіційному сайті огранізації.

У списку представлені 50 гравців - 5 воротарів, 15 захисників, 15 півзахисників і 15 нападників. Повністю список гравців, які претендують на включення до символічної збірної, виглядає наступним чином:

Воротарі: Аліссон ("Ліверпуль"), Уго Льоріс ("Тоттенхем"), Кейлор Навас ("Реал"), Ян Облак ("Атлетіко"), Марк-Андре тер Стеген ("Барселона")

Захисники: Жорді Альба ("Барселона"), Джорджо К'єлліні ("Ювентус"), Хосе Хіменес, Дієго Годін, Люка Ернандес (всі - "Атлетіко"), Йозуа Кіммі ("Баварія"), Каліду Кулібалі ("Наполі"), Костас Манолас ("Рома"), Марсело, Серхіо Рамос, Рафаель Варан (всі - "Реал"), Жерар Піке, Самюель Умтіті (обидва - "Барселона"), Джон Стоунз ("Манчестер Сіті"), Віргіл ван Дейк ("Ліверпуль")

Півзахисники: Каземіро, Іско, Тоні Кроос, Лука Модріч (всі - "Реал"), Кевін де Брейне, Давид Сільва (обидва - "Манчестер Сіті"), Еден Азар, Нгола Канті (обидва - "Челсі"), Джеймс Мілнер ("Ліверпуль"), Сауль Ньігес ("Атлетіко"), Дімітрі Пайєт, Флоріан Товен (обидва - "Марсель"), Миралем П'янич ("Ювентус"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Іван Ракітіч ("Барселона")

Нападники: Гарет Бейл ("Реал"), Едінсон Кавані, Кіліан Мбаппе, Неймар (всі - ПСЖ), Пауло Диба, Кріштіану Роналду (обидва - "Ювентус"), Едін Джеко ("Рома"), Роберто Фірміно, Садьо Мане, Мохамед Салах (всі - "Ліверпуль"), Антуан Грізманн ("Атлетіко"), Харрі Кейн ("Тоттенхем"), Роберт Левандовскі ("Баварія"), Ліонель Мессі, Луїс Суарес (обидва - "Барселона")