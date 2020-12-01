УЕФА объяснил причину присуждения сборной Украины технического поражения

УЕФА прислал УАФ мотивационную часть своего решения о присуждении технического поражения сборной Украине в матче заключительного тура Лиги наций против Швейцарии со счетом 0:3. Оно состоит из 17 страниц, подписанных главой апелляционного комитета организации Педро Томасом.

Об этом сообщают "Футбол News".

В частности, речь идет о том, что УАФ должна была предвидеть потенциальную возможность полной замены команды после позитивных тестов в Германии.

На данный момент юристы УАФ изучают документацию. У Ассоциации есть десять дней, чтобы подать апелляцию в спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Напомним, что поединок последнего тура не состоялся в связи с решением медицинских органов Люцерна, где должна была состояться игра, отправить всю украинскую сборную на карантин после нескольких положительных тестов на коронавирус. Хотя команда Андрея Шевченко была готова сыграть, поскольку имела в составе более 13 футболистов с негативным результатом.

По прилету в Киев все тесты делегации на коронавирус дали отрицательный результат, в том числе двух игроков, которые в Люцерне получили положительный результат.

Результат матча имеет решающее значение, ведь победитель гарантирует себе сохранение прописки в элитном дивизионе турнира.