УЄФА пояснив причину зарахування збірній України технічної поразки

УЄФА надіслав УАФ мотиваційну частину свого рішення про присудження технічної поразки збірній України в матчі заключного туру Ліги націй проти Швейцарії з рахунком 0:3. Воно складається з 17 сторінок, підписаних головою апеляційного комітету організації Педро Томасом.

Про це повідомляють "Футбол News".

Зокрема, мова йде про те, що УАФ повинна була передбачити потенційну можливість повної заміни команди після позитивних тестів в Німеччині.

На цей момент юристи УАФ вивчають документацію. У Асоціації є десять днів, щоб подати апеляцію в спортивний арбітражний суд в Лозанні.

Нагадаємо, що поєдинок останнього туру не відбувся у зв'язку з рішенням медичних органів Люцерна, де повинна була відбутися гра, відправити всю українську збірну на карантин після кількох позитивних тестів на коронавірус. Хоча команда Андрія Шевченка була готова зіграти, оскільки мала в складі понад 13 футболістів з негативним результатом.

Після прильоту до Києва всі тести делегації на коронавірус дали негативний результат, в тому числі двох гравців, які в Люцерні отримали позитивний результат.

Результат матчу має вирішальне значення, адже переможець гарантує собі збереження прописки в елітному дивізіоні турніру.