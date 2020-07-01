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УЄФА не має наміру переносити Лігу чемпіонів з Португалії

Новини » Спорт     01.07.2020 - 09:10
УЄФА не має наміру переносити Лігу чемпіонів з Португалії
Фото: Лігу чемпіонів дограють в Португалії (uefa.com)

В країні новий спалах коронавірусу

Президент Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Александер Чеферін висловився про спалах коронавірусу в Португалії, де планують дограти Лігу чемпіонів. Низку міст, розташованих поряд з містом-організатором Лісабоном, закриють на карантин через загрозу поширення інфекції.

Про це повідомляє Daily Mail.

Функціонер зазначив, що не бачить необхідності в плані В. Він обговорив питання проведення вирішальної стадії турніру під час відеоконференції з прем'єр-міністром Португалії Антоніу Коштом і президентом Португальської футбольної федерації (FPF) Фернанду Гомешем. Всі сторони підкреслили, що вони повністю віддані спільній роботі з метою успішного проведення матчів в Лісабоні.

"Я впевнений, що при постійній співпраці всіх зацікавлених сторін ми в позитивному ключі завершимо сезон в Лісабоні. Нема потреби в плані В", - сказав Чеферін.

Розіграш Ліги чемпіонів був припинений на стадії 1/8 фіналу через коронавірус. Турнір планують дограти в Лісабоні в період з 12 по 23 серпня. Починаючи з чвертьфіналів протистояння будуть проходити в одноматчевому форматі.

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Автор: Вера Олейник

Теги Новини України УЕФАПортугалияЛиссабонЛіга чемпіонівКоронавірус
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