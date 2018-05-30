УЕФА не накажет Рамоса за удар локтем в финале Лиги чемпионов

Организация не нашла повода для наказания капитана "Реала"

УЕФА не будет предпринимать никаких санкций в отношении капитан мадридского "Реала" Серхио Рамоса по итогам финала Лиги чемпионов-2017/18 против "Ливерпуля" (3:1). Об этом сообщает Sky Sports.

Ранее сообщалось, что защитник "сливочных" при падении в штрафной площади соперника ударил локтем голкипера "красных" Лориса Кариуса. Через пару минут голкипер допустил необъяснимую ошибку, после которой Карим Бензема открыл счет в игре.

Также в первом тайме Рамос нанес повреждение форварду "Ливерпуля" Мохамеду Салаху, в результате чего египтянин травмировал плечо. До сих пор неясно, сумеет ли египтянин принять участие в ЧМ-2018.

Организация имеет право наказывать игроков после матча, если имело место серьезное нарушение правил, оставленное без внимания судьями, но в данном случае правило не применимо. В УЕФА добавили, что протестов по этому поводу не поступало.