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УЕФА не накажет Рамоса за удар локтем в финале Лиги чемпионов

НовостиФинал Лиги чемпионов    30.05.2018 - 11:09
Фото: Серхио Рамос в финале ЛЧ (twitter.com/ChampionsLeague)
Фото: Серхио Рамос в финале ЛЧ (twitter.com/ChampionsLeague)

Организация не нашла повода для наказания капитана "Реала"

УЕФА не будет предпринимать никаких санкций в отношении капитан мадридского "Реала" Серхио Рамоса по итогам финала Лиги чемпионов-2017/18 против "Ливерпуля" (3:1). Об этом сообщает Sky Sports. 

Ранее сообщалось, что защитник "сливочных" при падении в штрафной площади соперника ударил локтем голкипера "красных" Лориса Кариуса. Через пару минут голкипер допустил необъяснимую ошибку, после которой Карим Бензема открыл счет в игре.

Также в первом тайме Рамос нанес повреждение форварду "Ливерпуля" Мохамеду Салаху, в результате чего египтянин травмировал плечо. До сих пор неясно, сумеет ли египтянин принять участие в ЧМ-2018.

Организация имеет право наказывать игроков после матча, если имело место серьезное нарушение правил, оставленное без внимания судьями, но в данном случае правило не применимо. В УЕФА добавили, что протестов по этому поводу не поступало.

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Теги публикации: Реал, УЕФА, Финал Лиги чемпионов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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