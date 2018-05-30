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УЄФА не покарає Рамоса за удар ліктем в фіналі Ліги чемпіонів

НовиниФінал Ліги чемпіонів    30.05.2018 - 11:09
Фото: Серхіо Рамос в фіналі ЛЧ (twitter.com/ChampionsLeague)
Фото: Серхіо Рамос в фіналі ЛЧ (twitter.com/ChampionsLeague)

Організація не знайшла приводу для покарання капітана "Реала"

УЄФА не буде застосовувати ніяких санкцій відносно капітан мадридського "Реала" Серхіо Рамоса за підсумками фіналу Ліги чемпіонів-2017/18 проти "Ліверпуля" (3:1). Про це повідомляє Sky Sports.

Раніше повідомлялося, що захисник "вершкових" під час падіння в штрафному майданчику суперника ударив ліктем голкіпера "червоних" Лориса Каріуса. Через пару хвилин голкіпер допустив незрозумілу помилку, після якої Карім Бензема відкрив рахунок у грі.

Також в першому таймі Рамос завдав пошкодження форварду "Ліверпуля" Мохамеду Салах, в результаті чого єгиптянин травмував плече. До цих пір неясно, чи зуміє єгиптянин взяти участь в ЧС-2018.

Організація має право карати гравців після матчу, якщо мало місце серйозне порушення правил, залишене без уваги суддями, але в даному випадку правило не застосовується. В УЄФА додали, що протестів з цього приводу не надходило.

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Теги публікації: Реал, УЕФА, Фінал Ліги чемпіонів  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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