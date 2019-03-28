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УЄФА покарав "Шахтар" частковим закриттям трибун

Новини » Спорт    28.03.2019 - 20:35
УЄФА покарав "Шахтар" частковим закриттям трибун
Фото: "Шахтар" - "Айнтрахт" (shakhtar.com)

Донеччани також повинні заплатити 10 тисяч євро штрафу

УЄФА покарав донецький "Шахтар" за расистську поведінку вболівальників на матчі 1/16 фіналу Ліги Європи з "Айнтрахтом". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення організації.

Дисциплінарний комітет зобов'язав донецький клуб закрити 13 сектор північної трибуни і повісити на стадіоні в найближчому єврокубковому матчі банер з написом #EqualGame (# РавнаяІгра) з логотипом УЄФА.

Крім цього, "гірники" будуть змушені заплатити 10 тисяч євро штрафу за використання вболівальниками під час матчу піротехніки

Матч "Шахтар" - "Айнтрахт" проходив 14 лютого в Харкові на стадіоні "Металіст". Гру відвідали 13 059 глядачів.

Нагадаємо, УЄФА почав розслідування за підсумками скарги лондонського "Челсі" на поведінку уболівальників київського "Динамо" під час матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи (5:0).

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