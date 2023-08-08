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УЄФА екстрено переніс матч Ліги чемпіонів через вбивство фаната

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Афіни, Вівторок 08 серпня 2023 12:56
УЄФА екстрено переніс матч Ліги чемпіонів через вбивство фаната Фото: Фанати АЕКа святкують завоювання чемпіонського титулу 2022/23 (facebook.com/AEK.FC.OFFICIAL)
Автор: Антон Федорців

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відреагував на надзвичайну ситуацію навколо поєдинку 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між афінським АЕКом і загребським "Динамо". Напередодні загинув уболівальник чемпіона Греції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт загребців.

Матч АЕК – "Динамо Загреб" не відбудеться 12 серпня. Поєдинок повинен був прийняти стадіон "Агіа Софія" у передмісті Афін.

УЄФА вирішив перенести зустріч після масових сутичок фанатів обох команд. Напередодні орієнтовно дві сотні активних уболівальників "Динамо" атакували фанатів АЕКа в районі домашньої арени греків. У результаті бійки від ножових поранень загинув уболівальник "жовто-чорних".

Ворожнеча між угруповуваннями двох клубів заснована на ідеологічному ґрунті. Ультрас АЕКа традиційно прихильні до лівих політичних поглядів. Натомість загребське фанатське об'єднання Bad Blue Boys дотримується правої орієнтації та товаришує з іншим грецьким грандом – "Панатінаїкосом".

"Динамо Загреб" засудило заворушення в Афінах. Хорватський гранд висловив співчуття родині загиблого фаната, а також закликав власних уболівальників не приїжджати до Греції. Раніше УЄФА вирішив, що в протистоянні "динамівців" із АЕКом гостьових фанатів на трибуни не допустять.

До слова, раніше "Дніпро-1" вилетів із Ліги чемпіонів після протистоння з "Панатінаїкосом".

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