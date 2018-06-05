УЄФА дискваліфікувала Гвардіолу на два матчі

Тренер "Ман Сіті" накричав на суддю в грі 1/4 фіналу ЛЧ з "Ліверпулем"

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) дискваліфікував головного тренера "Манчестер Сіті" Хосепа Гвардіолу на два матчі за підсумками гри у відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2017/18 проти "Ліверпуля" (1:2). Про це повідомляється на сайті організації.

Після першого тайму 47-річний іспанський фахівець вийшов на поле і накричав на арбітра зустрічі Матео Лаосу, висловивши незгоду з рішеннями арбітра не зарахувати голи Лероя Зане. За це рефері вилучив Гвардіолу з лави.

Дискваліфікація тренера "Ман Сіті" на один з двох матчів в єврокубках носить умовний характер. Випробувальний термін - один сезон.

"Городяни" стали чемпіонами Англії, наступний сезон єврокубків команда почне з групового етапу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, УЄФА не буде застосовувати ніяких санкцій щодо капітана мадридського "Реала" Серхіо Рамоса за підсумками фіналу Ліги чемпіонів-2017/18 проти "Ліверпуля" (3:1).