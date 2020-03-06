УЕФА будет использовать более широкие линии офсайда в матчах еврокубков

Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использовать более широкие линии офсайда в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы с сезона 2020/21 для увеличения количества голов. Об этом заявил президент УЕФА Александер Чеферин в интервью Sky Sports.

Новые линии будут использоваться в соответствии с действующими правилами футбола. Данные нововведения также может заработать уже на предстоящем чемпионате Европы-2020 по футболу.

"Офсайд в один сантиметр - это не офсайд. Потому что не в этом смысл правила. Это ясная и очевидная ошибка для вмешательства VAR. Более широкие линии необходимы, так как линии нарисованы субъективно. Поэтому один сантиметр может разрушить сезон клуба одним неверным решением", - сказал Чеферин.

В феврале Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) решил пересмотреть правило определения положения вне игры для "поощрения духа атакующей игры".

Напомним, в 2018 году IFAB включил видеоповторы и четвертую замену в дополнительное время в правила футбола. Также Международный совет предложил внести несколько изменений в правила игры.