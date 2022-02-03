Удянский: украинская Qmall станет первой в мире метавселенной среди криптобирж

По словам бизнесмена, метавселенная станет прорывом в сфере криптобирж. Ее главными задачами является привлечение еще большего количества новых клиентов и формирование привлекательных цен на токены Qmall.

Планируется, что метавселенная будет готова к запуску уже к концу 2022 года. В метавселенной построят виртуальную инфраструктуру из супермаркетов, развлекательных заведений и других интересных локаций. В каждой из них за токены Qmall можно будет приобрести товары или услуги, равно как в реальной жизни.

"Метавселенная - это эдакая виртуальная реальность, которая живет своей повседневной жизнью. Владельцы токенов Qmall, блуждая по городу, смогут рассчитаться криптовалютой в виртуальных барах, магазинах, кино или театрах, принять участие в аукционах и т.д. Это должно подтолкнуть нас к усовершенствованию монет, чтобы спрос на них и их инвестиционная привлекательность росли", - объясняет Удянский.

Бизнесмен особо отметил, что подобный проект на криптобиржах является первым не только в Украине, но и во всем мире.

"Это значит, что с помощью нашей метавселенной украинский крипторынок выходит на качественно новый уровень, значительно опережая своих конкурентов", - подчеркнул Удянский.