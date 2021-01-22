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Удвоение ВВП за 10 лет: правительство Украины представило стратегию

Киев, Пятница 22 января 2021 15:42
Удвоение ВВП за 10 лет: правительство Украины представило стратегию
Фото: заседание правительства (пресс-служба КМУ)
Автор: Александр Белоус

Удвоение экономики в правительстве считают реалистичным заданием

План Национальной экономической стратегии-2030 предусматривает удвоение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины. В правительстве считают такие цифры реалистичными.

Об этом сказал глава рабочей группы по разработке стратегии, советник премьер-министра Кирилл Криволап сказал во время обсуждения стратегии, которое транслировалось на Youtube-канале Кабмина.

"Если мы реализуем все наработки рабочей группы в экономической плоскости, что не представляется полностью реалистичным в полном объеме, то мы можем увеличить ВВП за десять лет в три раза. Примеры существуют, но на этом пути есть много преград. Наверное, удвоение ВВП является более реалистичной задачей", - сказал Криволап.

Напомним, министр экономики Игорь Петрашко сообщил, что план Национальной экономической стратегии-2030 предусматривает повышение международными агентствами кредитных рейтингов Украины. До 2024 года рейтинги возрастут на несколько пунктов.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) обновил прогноз восстановление экономики Украины после кризиса. Согласно прогнозу, валовой внутренний продукт (ВВП) в Украине в 2021 году увеличится на 4,2%. Согласно обновленному прогнозу, в 2022 году экономика вырастет на 3,8%. В 2023 году ожидается рост на 4,0%.

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