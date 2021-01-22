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Подвоєння ВВП за 10 років: уряд України представив стратегію

Київ, П'ятниця 22 січня 2021 15:42
Подвоєння ВВП за 10 років: уряд України представив стратегію
Фото: засідання уряду (прес-служба КМУ)
Автор: Олександр Білоус

Подвоєння економіки в уряді вважають реалістичним завданням

План Національної економічної стратегії-2030 передбачає подвоєння валового внутрішнього продукту (ВВП) України. В уряді вважають такі цифри реалістичними.

Про це сказав глава робочої групи з напрацювання стратегії, радник прем'єр-міністра Кирило Криволап сказав під час обговорення стратегії, яке транслювалося на Youtube-каналі уряду.

"Якщо ми реалізуємо всі напрацювання робочої групи в економічній площині, що не видається повністю реалістичним в повному обсязі, то ми можемо збільшити ВВП за десять років десь в три рази. Приклади існують, але на цьому шляху є багато перепон. Напевне, подвоєння ВВП є більш реалістичним завдання", - сказав Криволап.

Нагадаємо, міністр економіки Ігор Петрашко повідомив, що план Національної економічної стратегії-2030 передбачає підвищення міжнародними агенціями кредитних рейтингів України. До 2024 року рейтинги зростуть на декілька пунктів.

Відзначимо, Національний банк України (НБУ) оновив прогноз відновлення економіки України після кризи. Згідно з прогнозом, валовий внутрішній продукт (ВВП) в Україні у 2021 році збільшиться на 4,2%. Згідно з оновленим прогнозом, у 2022 році економіка зросте на 3,8%. У 2023 році очікується зростання на 4,0%.

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