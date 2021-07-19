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Удостоверения участников боевых действий интегрируют в приложение "Дія": названы сроки

Автор: Дмитрий Кузнецов

Удостоверения участников боевых действий (УБД) интегрируют в приложение "Дія" в октябре текущего года. Кроме того, планируется подключить к нему возможность оформлять льготный электронный билет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства по вопросам ветеранов.

"После запуска государственного реестра ветеранов мы планируем в октябре представить удостоверение участника боевых действий в онлайн-сервисе государственных услуг "Дія", - сказал замминистра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Владимир Левчук.

По его словам, в приложение планируется внести не только удостоверения УБД, но и всех категорий, которыми занимается министерство.

"Минветеранов разрабатывает концепцию и прорабатывает реализацию льготного электронного билета, который будет доступен в приложении "Дія", - добавил он.

Ведомство также работает над запуском онлайн-платформы поддержки ветеранской предпринимательской инициативы G2VEI (Government to Veterans Entrepreneurial Initiatives), которая даст защитникам Украины равные возможности, независимо от географии проживания, для начала собственного бизнеса.

"Мы хотим объединить ряд онлайн-платформ, которые сейчас созданы, чтобы максимально расширить аудиторию для доступа к этим сервисам", - уточнил замминистра.

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