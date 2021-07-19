Посвідчення учасників бойових дій інтегрують в додаток "Дія": названі терміни

"Після запуску державного реєстру ветеранів ми плануємо в жовтні представити посвідчення учасника бойових дій в онлайн-сервісі державних послуг "Дія", - сказав заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Володимир Левчук.

За його словами, в додаток планується внести не тільки посвідчення УБС, але і всіх категорій, якими займається Міністерство.

"Мінветеранов розробляє концепцію і опрацьовує реалізацію пільгового електронного квитка, який буде доступний в додатку "Дія", - додав він.

Відомство також працює над запуском онлайн-платформи підтримки ветеранської підприємницької ініціативи G2VEI (Government to Veterans Entrepreneurial Initiatives), яка дасть захисникам України рівні можливості, незалежно від географії проживання, для початку власного бізнесу.

"Ми хочемо об'єднати ряд онлайн-платформ, які зараз створені, щоб максимально розширити аудиторію для доступу до цих сервісів", - уточнив заступник міністра.