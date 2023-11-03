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Удосконалений "Ланцет" і спрощена версія "Шахеда": у ГУР розповіли про нові дрони росіян

Фото: представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова, Уляна Безпалько

Нещодавно у Росії з'явилися нові безпілотники. Мова про "Виріб-53", який нібито є новою версією "Ланцета" і може самонаводитись на ціль, і "Виріб-54" - так званий "Італмас" або, як їх називають, "газонокосарки". Однак масового використання їх на фронті поки не фіксувалося.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в інтерв'ю РБК-Україна.

"Насамперед ми констатуємо, що масового використання їх на фронті поки що не було. Інформація про так звані "Виріб-53" та "Виріб-54" уточнюється. Але що стосується їхніх здатностей щодо автоматичного коригування, наведення і розпізнавання цілі - це дискусійне питання. Треба додатково встановлювати цю інформацію", - розповів Юсов.

Він зазначив, що є частина інформації з російських ЗМІ, але, безумовно, на неї не можна спиратися.

"Наше вивчення триває. Тим не менш, ми констатуємо, що видозмінені, удосконалені "Ланцети" агресором застосовуються. І це завжди додатковий фактор ризику",- додав представник ГУР.

За словами Юсова, "Вироб-54" - це дрон-камікадзе, російською пропагандою він позиціонується як спрощена і дешевша версія "Шахеда-136". Назва "Італмас" походить від торгівельного комплексу, на базі якого відбувається збірка і виробництво даних БПЛА.

Армія РФ почала використовувати новий дрон

Окупаційні війська почали використовувати на фронті нову версію безпілотника -камікадзе "Ланцет". Йдеться про дрон "Виріб-53", який може сам ідентифікувати цілі.

За даними ISW, росіяни почали використовувати безпілотник "Виріб-53" з 21 жовтня. Джерела стверджують, що дрон нібито має систему автоматичного наведення, яка може розрізняти типи цілей і підвищувати шанси успішного удару.

Окупанти поки не використовують "Виріб-53" у великих масштабах, але росіяни випробовують дрони для масових синхронізованих ройових ударів.

"Навантаження безпілотників "Виріб-53", яке, як повідомляється, становить від трьох до п’яти кілограмів, може не бути достатнім для значного пошкодження найважливіших військових цілей", - кажуть аналітики.

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