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Усовершенствованный "Ланцет" и упрощенная версия "Шахеда": в ГУР рассказали о новых дронах россиян

Фото: представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова, Ульяна Безпалько

Недавно в России появились новые беспилотники. Речь о "Изделии-53", якобы новой версии "Ланцета" и может самонаводиться на цель, и "Изделие-54" - так называемый "Италмас" или, как их называют, "газонокосилки". Однако массовое использование их на фронте пока не фиксировалось.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью РБК-Украина.

"В первую очередь мы констатируем, что массового использования их на фронте пока не было. Информация о так называемых "Изделиях-53" и "Изделиях-54" уточняется. Но что касается их способностей по автоматической корректировке, наведению и распознаванию цели - это дискуссионный вопрос. Нужно дополнительно устанавливать эту информацию", - рассказал Юсов.

Он отметил, что есть часть информации из российских СМИ, но, безусловно, на нее нельзя опираться.

"Наше изучение продолжается. Тем не менее мы констатируем, что видоизмененные, усовершенствованные "Ланцеты" агрессором применяются. И это всегда дополнительный фактор риска", - добавил представитель ГУР.

По словам Юсова, "Изделие-54" - это дрон-камикадзе, российской пропагандой он позиционируется как упрощенная и более дешевая версия "Шахеда-136". Название "Италмас" происходит от торгового комплекса, на базе которого происходит сборка и производство данных БПЛА.

Армия РФ начала использовать новый дрон

Оккупационные войска начали использовать на фронте новую версию беспилотника-камикадзе "Ланцет". Речь идет о дроне "Изделие-53", который может сам идентифицировать цели.

По данным ISW, россияне начали использовать беспилотник "Изделие-53" с 21 октября. Источники утверждают, что дрон якобы имеет систему автоматической наводки, которая может различать типы целей и повышать шансы успешного удара.

Оккупанты пока не используют "Изделие-53" в больших масштабах, но россияне испытывают дроны для массовых синхронизированных роевых ударов.

"Нагрузка беспилотников "Изделие-53", которая, как сообщается, составляет от трех до пяти килограммов, может не быть достаточной для значительного повреждения важнейших военных целей", - говорят аналитики.

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