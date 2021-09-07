Удобная доставка продуктов из гипермаркета FOZZY домой

Время очень быстро проходит, а мы не успеваем сделать все, что запланировали. Освободите для себя часок, сделайте заказ продуктов в нашем онлайн-гипермаркете, а свободное время проведите рядом с родными.

Доставка продуктов от FOZZY - это качественная и быстрая доставка продуктов в Киеве с большого онлайн-супермаркета. Мы предлагаем качественный сервис для наших гостей и бережно доставляем продукты в выбранный вами время.

Что такое интернет-гипермаркет FOZZY?

В ассортименте нашего магазина вы найдете почти все позиции, представленные в сети гипермаркетов FOZZY.

Для вас мы собрали множество товаров из разных категорий: бытовую химию, текстиль, мясные изделия и колбасы, товары для детей, свежие фрукты и овощи и многое другое.

Также вас ждет большое количество товаров собственного импорта - это известные зарубежные производители и множество новинок, которые сложно найти в обычных супермаркетах.

На нашем сайте удобная навигация, которая поможет выбрать вам необходимую категорию товаров, получить специальные предложения и приятные акционные цены.

Делая заказ продуктов на fozzyshop.ua, вы всегда получаете доступные цены и качественные продукты.

Наши преимущества и ценности

Удобство при оформлении, оплате заказа и доставки.

Выберите удобную для вас дату, время, форму оплаты и способ доставки. В нашем онлайн-гипермаркете вы можете сразу оплатить заказ картой на сайте или курьеру наличными при его получении.

Оптовые цены - доступны каждому пользователю fozzyshop.ua.

Мы предлагаем вам разумный шопинг по оптовым ценам для каждого. Чтобы получить оптовую цену, достаточно приобрести мелкооптовую количество товара - от 2, 3, 4 или более единиц. Делая покупки онлайн, выбирайте товары с особыми пометками на сайте и покупайте указанное количество товаров по сниженной цене.

Всегда фиксированная цена на товары.

Вы всегда получаете продукты по фиксированной цене, которая была на момент оформления заказа.

Упаковка заказ бесплатно.

Не надо дополнительно платить за упаковку заказ - стоимость пакетов уже включена в стоимость доставки.

Качественная упаковка и бережное транспортировки заказа.

Вам с полок гипермаркета отбирают только привлекательные на вид, вкусные и свежие фрукты и овощи.

Если выбранный товар будет отсутствовать, подберем достойную замену.

Бесплатное и безопасное возвращение товара.

Если товар не удовлетворил вас, вы можете отдать его курьеру сразу при получении заказа. Если курьер уехал, свяжитесь с нами, чтобы курьер вернулся в удобное для вас время и осуществил возврат.

Вы выбираете удобный для вас способ доставки:

Курьером к двери вашего дома или офиса.

Самовывоз из ближайшего гипермаркета.

Службой доставки Justin или «Новая Почта» в отделение.

Не теряйте свое время и деньги зря, заказывайте доставку продуктов в вашем городе сайте fozzyshop.ua. Мы доставляем заказы по всей Украине. Осуществляйте только комфортные и выгодные покупки!