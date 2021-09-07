Зручна доставка продуктів з гіпермаркету FOZZY додому

Час дуже швидко минає, а ми не встигаємо зробити все, що собі запланували. Звільніть для себе годинку, зробіть замовлення продуктів у нашому онлайн-гіпермаркеті, а вільний час проведіть поруч з рідними.

Доставка продуктів від FOZZY – це якісна та швидка доставка продуктів у Києві з великого онлайн-супермаркету. Ми пропонуємо якісний сервіс для наших гостей та дбайливо доставляємо продукти в обраний вами час.

Що таке інтернет-гіпермаркет FOZZY?

В асортименті нашого магазину ви знайдете майже усі позиції, що представлені в мережі гіпермаркетів FOZZY.

Для вас ми зібрали безліч товарів із різних категорій: побутову хімію, текстиль, м’ясні вироби та ковбаси, товари для дітей, свіжі фрукти і овочі та багато іншого.

Також на вас чекає велика кількість товарів власного імпорту – це відомі закордонні виробники та безліч новинок, які складно знайти у звичайних супермаркетах.

На нашому сайті зручна навігація, яка допоможе обрати вам необхідну категорію товарів, отримати спеціальні пропозиції та приємні акційні ціни.

Роблячи замовлення продуктів на fozzyshop.ua, ви завжди отримуєте доступні ціни та якісні продукти.

Наші переваги та цінності

Зручність при оформленні, оплаті замовлення та доставки.

Оберіть зручну для вас дату, час, форму оплати та спосіб доставки. У нашому онлайн-гіпермаркеті ви маєте можливість одразу оплатити замовлення карткою на сайті або кур’єру готівкою під час його отримання.

Оптові ціни – доступні кожному користувачеві fozzyshop.ua.

Ми пропонуємо вам розумний шопінг за оптовими цінами для кожного. Щоб отримати оптову ціну, досить придбати дрібнооптову кількість товару – від 2, 3, 4 або більше одиниць. Роблячи покупки онлайн, обирайте товари з особливими позначками на сайті, та купуйте вказану кількість товарів за зниженою ціною.

Завжди фіксована ціна на товари.

Ви завжди отримуєте продукти за фіксованою ціною, яка була на момент оформлення замовлення.

Упаковка замовлення безкоштовна.

Не треба додатково сплачувати за пакування замовлення – вартість пакетів вже включена у вартість доставки.

Якісна упаковка і дбайливе транспортування замовлення.

Для вас з полиць гіпермаркету відбирають тільки привабливі на вигляд, смачні та свіжі фрукти і овочі.

Якщо обраний товар буде відсутній, підберемо гідну заміну.

Безкоштовне та безпечне повернення товару.

Якщо товар не задовольнив вас, ви можете віддати його кур’єру відразу при отриманні замовлення. Якщо кур’єр поїхав, зв'яжіться з нами, щоб кур’єр повернувся в зручний для вас час та здійснив повернення.

Ви обираєте зручний для вас спосіб доставки:

Кур’єром до дверей вашого будинку або офісу.

Самовивіз із найближчого гіпермаркету.

Службою доставки Justin або «Нова Пошта» до відділення.

Не втрачайте свій час і гроші даремно, замовляйте доставку продуктів у вашому місті сайті fozzyshop.ua. Ми доставляємо замовлення по всій Україні. Здійснюйте тільки комфортні та вигідні покупки!