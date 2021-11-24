Удерживаемым в России украинским политзаключенным не оказывают медицинскую помощь, - Денисова

По словам Денисовой-60-летний крымский татарин Энвер Омеров нуждается в хирургическом вмешательстве для лечения острой хронической болезни. Айдер Джаппаров, со своей стороны, переболел на коронавирус и страдает из-за проблем с дыханием и боли в груди, а Риза Омеров - нуждается в помощи стоматолога.

"Все трое неоднократно обращались в администрацию СИЗО-3 по оказанию медицинской помощи, впрочем безрезультатно", - пишет омбудсмен.

Дениса призывает уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову принять все необходимые меры для восстановления прав украинцев и провести полное медицинское обследование незаконно удерживаемых политзаключенных.

В то же время омбудсмен обратилась к международному сообществу с призывом усилить давление на Российскую Федерацию.