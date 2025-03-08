UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Удень до +18 градусів. Синоптики розповіли, у яких регіонах буде "спекотно" завтра

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 9 березня в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 9 березня, в Україну прийде справжня весна. Максимально вдень температура підніметься до +18 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Завтра, 9 березня, в Україні буде тепло і сонячно. Опадів ніде не очікується.

Вночі практично повсюдно буде в межах 0...+2 градусів. Найтепліше вночі буде в Криму та на Донеччині, до +3, а в Кіровоградській - до +4 градусів.

Удень найтепліше буде в західних областях, до +18 градусів, а саме:

  • на Закарпатті, Прикарпатті;
  • у Чернівецькій, Тернопільській;
  • у Львівській, Волинській та в Києві.

Погода в Україні 9 березня (meteo.gov.ua)

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогодаПогода в КиєвіПогода на день