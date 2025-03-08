Удень до +18 градусів. Синоптики розповіли, у яких регіонах буде "спекотно" завтра

Завтра, 9 березня, в Україну прийде справжня весна. Максимально вдень температура підніметься до +18 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Завтра, 9 березня, в Україні буде тепло і сонячно. Опадів ніде не очікується.
Вночі практично повсюдно буде в межах 0...+2 градусів. Найтепліше вночі буде в Криму та на Донеччині, до +3, а в Кіровоградській - до +4 градусів.
Удень найтепліше буде в західних областях, до +18 градусів, а саме:
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