Удень до +18 градусів. Синоптики розповіли, у яких регіонах буде "спекотно" завтра

Завтра, 9 березня, в Україну прийде справжня весна. Максимально вдень температура підніметься до +18 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Завтра, 9 березня, в Україні буде тепло і сонячно. Опадів ніде не очікується.

Вночі практично повсюдно буде в межах 0...+2 градусів. Найтепліше вночі буде в Криму та на Донеччині, до +3, а в Кіровоградській - до +4 градусів.

Удень найтепліше буде в західних областях, до +18 градусів, а саме:

на Закарпатті, Прикарпатті;

у Чернівецькій, Тернопільській;

у Львівській, Волинській та в Києві.

Погода в Україні 9 березня (meteo.gov.ua)