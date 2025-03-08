ua en ru
Сб, 08 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Удень до +18 градусів. Синоптики розповіли, у яких регіонах буде "спекотно" завтра

Україна, Субота 08 березня 2025 13:07
UA EN RU
Удень до +18 градусів. Синоптики розповіли, у яких регіонах буде "спекотно" завтра Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 9 березня в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 9 березня, в Україну прийде справжня весна. Максимально вдень температура підніметься до +18 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Завтра, 9 березня, в Україні буде тепло і сонячно. Опадів ніде не очікується.

Вночі практично повсюдно буде в межах 0...+2 градусів. Найтепліше вночі буде в Криму та на Донеччині, до +3, а в Кіровоградській - до +4 градусів.

Удень найтепліше буде в західних областях, до +18 градусів, а саме:

  • на Закарпатті, Прикарпатті;
  • у Чернівецькій, Тернопільській;
  • у Львівській, Волинській та в Києві.

Удень до +18 градусів. Синоптики розповіли, у яких регіонах буде &quot;спекотно&quot; завтраПогода в Україні 9 березня (meteo.gov.ua)

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві Погода на день
NEWS
ЗСУ не відходять з Курської області, оточення військ немає, - джерела
ЗСУ не відходять з Курської області, оточення військ немає, - джерела
DAILY
"Наша мета – визволити всіх". Історії українок, які виборюють повернення рідних з полону
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Наша мета – визволити всіх". Історії українок, які виборюють повернення рідних з полону