Днем до +18 градусов. Синоптики рассказали, в каких регионах будет "жарко" завтра

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Завтра, 9 марта, в Украине будет тепло и солнечно. Осадков нигде не ожидается.

Ночью практически повсеместно будет в пределах 0...+2 градусов. Теплее ночью будет в Крыму и в Донецкой области, до +3, а в Кировоградской - до +4 градусов.

Днем теплее всего будет в западных областях, до +18 градусов, а именно:

на Закарпатье, Прикарпатье;

в Черновицкой, Тернопольской;

во Львовской, Волынской и в Киеве.

Погода в Украине 9 марта (meteo.gov.ua)