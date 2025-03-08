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Днем до +18 градусов. Синоптики рассказали, в каких регионах будет "жарко" завтра

Украина, Суббота 08 марта 2025 13:07
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Днем до +18 градусов. Синоптики рассказали, в каких регионах будет "жарко" завтра Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 9 марта в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 9 марта, в Украину придет настоящая весна. Максимально днем температура поднимется до +18 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Завтра, 9 марта, в Украине будет тепло и солнечно. Осадков нигде не ожидается.

Ночью практически повсеместно будет в пределах 0...+2 градусов. Теплее ночью будет в Крыму и в Донецкой области, до +3, а в Кировоградской - до +4 градусов.

Днем теплее всего будет в западных областях, до +18 градусов, а именно:

  • на Закарпатье, Прикарпатье;
  • в Черновицкой, Тернопольской;
  • во Львовской, Волынской и в Киеве.

Днем до +18 градусов. Синоптики рассказали, в каких регионах будет &quot;жарко&quot; завтраПогода в Украине 9 марта (meteo.gov.ua)

Погода в Украине

Учитывая текущие погодные условия на многих метеостанциях уже зафиксирован переход к метеорологической весне в Украине. Тепло пришло в большинство областей.

Добавим, что в Киеве и еще 13 городах Украины зафиксировали температурные рекорды. В тоже время стоит учитывать тот факт, что несмотря на то, что на выходных и даже в начале следующей недели в Украине будет царить весенняя погода, март все же считается переходным месяцем и похолодание вполне вероятно.

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